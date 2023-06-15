FT: РФ фактично націоналізує компанії, які не бажають грати за кремлівськими правилами

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду РФ розробити закон, що дає державі пріоритетне право на купівлю зі «значною знижкою» активів західних компаній, які йдуть з російського ринку.

Про це пише The Financial Times з посиланням на секретне розпорядження президента РФ.

Передбачається, що надалі ці активи перепродуватимуться російським компаніям, а прибуток від угод надійде до бюджету. У документі, з яким ознайомилися журналісти видання, також прописано, що покупці активів мають повністю належати Росії або перебувати у процесі вилучення всіх іноземних акціонерів. Нові власники будуть зобов’язані вивести 20% компанії на російський фондовий ринок.

За даними джерел видання, ці та інші ще більш драконівські заходи аж до повної націоналізації компаній обговорюються економічним блоком уряду у відповідь на введені проти Росії західні санкції.

“Економічна команда Путіна хотіла, щоб загроза націоналізації стала частиною методу батога і пряника, спрямованого на покарання західних країн і заохочення тих, хто грає за кремлівськими правилами”, – пише FT.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що серед західних компаній є такі, які припинили платити зарплати або просто пішли з великими втратами. «Якщо компанія не виконує своїх зобов’язань, природно вона потрапляє в категорію „ненадійних“. З такими ми прощаємось. А що потім буде з їхніми активами, це наша справа», – сказав він.

Опитані виданням бізнесмени заявили, що націоналізація в Росії є неминучим і є лише питанням часу, оскільки «державі потрібні гроші».