Енергетика України витримала до 130 російських ударів, – Шмигаль

Україні вдалося втримати енергетичну стійкість після останніх масованих російських атак по інфраструктурі. рф не змогла паралізувати енергетичну галузь нашої держави.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, лише за перші три дні цього тижня росія завдала до 130 ракетних ударів та ударів дронами-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в Києві.

«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію», — заявив Шмигаль.

Прем’єр відзначив, що Україна мобілізувала зусилля для екстрених ремонтних робіт і відновила електропостачання в 4 тисячах населених пунктах.

«Українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%. 15 жовтня споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їхній результат — майже 20%», — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Прем’єр розраховує, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії.