Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали

Ціни на продукти харчування на українському ринку продовжують зазнавати змін. Протягом червня спостерігалась подорожчання овочів та яблук, однак ціни на яйця та крупи знизилися.

Це випливає з даних Державної служби статистики.

Згідно зі статистикою, ціна на капусту зросла на 21,5%, досягнувши 45,6 гривень за кілограм. Також картопля подорожчала на 21,7%, її ціна становить 12,0 гривень за кілограм. Частково це пов’язано зі з’явою нового врожаю цих овочів.

Ціна на яблука зросла на 20,1%, до 35,8 гривень за кілограм, а морква подорожчала на 8,9%, коштує 59,6 гривень за кілограм.

У той же час, ціна на яйця знизилась на 4,7%, до 42,4 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% і коштує 51,9 гривень за кілограм. Ціни на інші види круп також знизилися.

За даними Державної служби статистики, у червні 2023 року також спостерігалась зміна цін на алкогольні напої: