Економіка

Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали

13 Липня 2023 10:04
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ціни

Ціни на продукти харчування на українському ринку продовжують зазнавати змін. Протягом червня спостерігалась подорожчання овочів та яблук, однак ціни на яйця та крупи знизилися.

Це випливає з даних Державної служби статистики.

Згідно зі статистикою, ціна на капусту зросла на 21,5%, досягнувши 45,6 гривень за кілограм. Також картопля подорожчала на 21,7%, її ціна становить 12,0 гривень за кілограм. Частково це пов’язано зі з’явою нового врожаю цих овочів.

Ціна на яблука зросла на 20,1%, до 35,8 гривень за кілограм, а морква подорожчала на 8,9%, коштує 59,6 гривень за кілограм.

У той же час, ціна на яйця знизилась на 4,7%, до 42,4 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% і коштує 51,9 гривень за кілограм. Ціни на інші види круп також знизилися.

За даними Державної служби статистики, у червні 2023 року також спостерігалась зміна цін на алкогольні напої:

  • Ціна на горілку знизилась на 0,5% і складає 119,5 гривень за пляшку об’ємом 0,5 літра.
  • Ціна на столові вина українських марок зросла на 0,2% і становить 107,3 гривень за пляшку об’ємом 0,7 літра.
  • Ціна на пиво зросла на 0,5% і тепер коштує 31,2 гривні за пляшку об’ємом 0,5 літра.
  • Ціна на сигарети преміум-класу зросла на 1,4% і становить 89,1 гривні за пачку.

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