Економіка

Депутати пропонують повернути скасовані доплати військовим

24 Березня 2023 17:23
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зсу, виплати

Найближчим часом усім українським військовослужбовцям можуть повернути додаткову грошову винагороду у розмірі 30 000 грн.

Як повідомляє The Page, відповідний законопроект №9144 уже зареєстровано у Верховній Раді.

Як відомо, виплати 30 тис. грн залишили тим бійцям, які проходять службу на територіях, включених до районів ведення бойових дій. А ті військові, які мешкають у польових умовах, але не на територіях, які офіційно є зонами бойових дій, не отримують винагороди.

Таке рішення було ухвалено з метою економії. Друга причина — справедливість нібито стосовно того, хто більше ризикує своїм життям, ніж ті, хто в тилу.

Автори законопроекту пропонують повернути доплати не лише військовим, а й поліцейським та рятувальникам, які несуть службу в тилу.

Після скасування додаткової фінансової винагороди військовим, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях, їм підвищили зарплати. Але при цьому вищі зарплати не можуть компенсувати тих заробітків, які вони мали, коли отримували додаткові виплати у розмірі 30 тис. грн. Мінімальна зарплата у ЗСУ на сьогоднішній день складає всього 20,1 тис. грн.

В армії негативно сприйняли скасування доплат. Якщо законопроект про повернення виплат буде прийнятий, то військовим, починаючи від рядового складу і закінчуючи командирами, незалежно від місця їхньої служби, щомісячно знов виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.


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