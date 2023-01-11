Економіка

Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях аварійні відключення, — Укренерго

11 Січня 2023 11:08
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електроенергія

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у двох областях — аварійні відключення, повідомили в “Укренерго”.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення, зазначили енергетики.

В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

“Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії”, — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають громадян розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово.

“Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, — зазначили в “Укренерго”.


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