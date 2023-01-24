Економіка

Дефіцит потужності суттєвий, виробництво електроенергії незначно збільшилось, – “Укренерго”

24 Січня 2023 10:56
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електроенергія

В Україні споживання електроенергії зберігається на рівні понеділка. Виробництво незначно збільшилось, але дефіцит потужності залишається суттєвий.

Про це повідомляє “Укренерго”.

При цьому виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того повідомляється, що “Укренерго” відновило лінію 330 кВ, тому збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.


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