Bloomberg: У світі зростають ціни на каву. Причина в дефіциті зерен

Глобальна криза вартості життя змусила людей у всьому світі переходити на більш бюджетну каву із зерен робусти, через що попит на неї значно зріс, а пропозиція — у дефіциті. Це вплинуло на зростання її вартості — нині гуртові ціни досягли найвищого рівня за майже 12 років, пише Bloomberg.

Дефіцит зерен робусти повʼязаний із тим, що В’єтнам — найбільший у світі виробник — ймовірно, зібрав найменший за чотири роки врожай. Бразилія, що на другому місці серед лідер з вирощування цього сорту, постраждала від посухи, а Індонезія — від сильних злив.

Утім, експорт кави зростає, але попит людей перейти з дорожчої арабіки на дешевшу робусту зростає ще швидше. Фермери не встигають задовольняти світовий попит і перспектив виправити ситуацію поки що немає.