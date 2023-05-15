Економіка

Bloomberg: У світі зростають ціни на каву. Причина в дефіциті зерен

15 Травня 2023 14:00
19
читать на русском →
ціни

Глобальна криза вартості життя змусила людей у всьому світі переходити на більш бюджетну каву із зерен робусти, через що попит на неї значно зріс, а пропозиція — у дефіциті. Це вплинуло на зростання її вартості — нині гуртові ціни досягли найвищого рівня за майже 12 років, пише Bloomberg.

Дефіцит зерен робусти повʼязаний із тим, що В’єтнам — найбільший у світі виробник — ймовірно, зібрав найменший за чотири роки врожай. Бразилія, що на другому місці серед лідер з вирощування цього сорту, постраждала від посухи, а Індонезія — від сильних злив.

Утім, експорт кави зростає, але попит людей перейти з дорожчої арабіки на дешевшу робусту зростає ще швидше. Фермери не встигають задовольняти світовий попит і перспектив виправити ситуацію поки що немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Травня 2023 11:19
106

Британія розпочне навчання українських пілотів на літаках НАТО
15 Травня 2023 16:17
0

Дві людини загинуло, одна поранена після обстрілу Дворічної
15 Травня 2023 15:34
23

Під час вибуху в центрі Луганська постраждав “вріо глави МВС ЛНР” Корнет
15 Травня 2023 12:44
62

У Харківському метрополітені вимагають компенсувати майже 95 млн гривень за три місяці простою
15 Травня 2023 11:36
118

СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки