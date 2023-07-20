Економіка

Банки, фізичні особи та підприємства: США ввели нові санкції проти РФ

20 Липня 2023 17:58
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санкції

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 липня, запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії “Яндекс” Олексія Кудріна і гендиректора “Алроси” Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Вашнгтон вів обмеження проти “Тінькофф банку”, банків “Солідарність” і “Юністрім”.

Також до чорного списку потрапили “Климовський спеціалізований патронний завод”, “Казанський Державний Казенний Пороховий Завод” , Конструкторське бюро “Арсенал” ім. Фрунзе.

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.


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