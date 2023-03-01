Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень

Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду про визнаня необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту колишнього голови правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва та призначила заставу в 229 млн грн.
Про це Коболєв повідомив у Facebook.
“Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення та призначила заставу в близько 230 млн. грв. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду”, – написав Коболєв.
“Таке рішення ухвалили судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.
Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.
Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема його зобов’язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні”, – додає Центр протидії корупції.
Як заявили в САП, рішенням апеляційного суду до Коболєва застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.
Також на підозрюваного покладені такі обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
За ухвалою суду Коболєв має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.
Термін дії обов’язків – 2 місяці.