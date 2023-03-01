Економіка

Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень

1 Березня 2023 18:35
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Нафтогаз

Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду про визнаня необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту колишнього голови правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва та призначила заставу в 229 млн грн.

Про це Коболєв повідомив у Facebook.

“Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення та призначила заставу в близько 230 млн. грв. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду”, – написав Коболєв.

“Таке рішення ухвалили судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема його зобов’язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні”, – додає Центр протидії корупції.

Як заявили в САП, рішенням апеляційного суду до Коболєва застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Також на підозрюваного покладені такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За ухвалою суду Коболєв має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Термін дії обов’язків – 2 місяці.


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