Джо Мерса Марлі, виконавець реггі та онук Боба Марлі, помер у віці 31 року

Джозеф, «Джо Мерса» Марлі, виконавець реггі, який пішов стопами батька, музиканта Стівена Марлі, і діда, покійної зірки реггі Боба Марлі, помер. Про це CNN повідомила поліція Маямі.

Йому був 31 рік.

Марлі знайшли мертвим у своєму припаркованому автомобілі в Маямі в понеділок увечері. Поліція розслідує його смерть, але заявила, що не підозрює насильства. Наразі проводиться експертиза, щоб встановити причину смерті.

Молодий Марлі випустив свій перший міні-альбом «Comfortable» у 2014 році.

Найбільш відомий хіт Джо Мерса Марлі «Burn It Down» 2016 року, а також «Rock and Swing» з міні-альбому «Comfortable».

Як повідомляє WZPP Radio , у Марлі залишилися дружина та дочка.