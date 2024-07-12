Політика

Джапарова написала заяву про відставку
12 Липня 2024 09:44
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мзс
Еміне Джапарова / Facebook

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення з МЗС.

Заяву на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Джапарова оприлюднила у Фейсбуці.

«Я прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку», – зазначила вона.

Джапарова додала, що події, які розгорнулися навколо неї та її родини, «є маніпулятивними та несправедливими».

«Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей… Для тих, хто знає мене та може почути: я не порушувала закон», – написала Джапарова.

Як повідомлялося, 22 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Кабінет міністрів України на засіданні 2 квітня звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Джапарова працювала на посаді першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 2 квітня звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

За інформацією ЗМІ, один із засновників та власників Приватбанку, чоловік Еміне Джапарової Геннадій Боголюбов нібито виїхав з України з підробленими документами.

Водночас Боголюбов стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах.


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