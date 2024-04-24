Суспільство

Джамала буде речницею від України на Євробаченні-2024

24 Квітня 2024 11:29
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євробачення
Джамала / DW

Переможниця Євробачення-2016 Джамала оголошуватиме бали національного журі України в прямому ефірі гранд-фіналу. 

Про це повідомляє “Суспільне мовлення”.

Джамала стане речницею від України на 68-му пісенному конкурсі “Євробачення”, що цього року проходитиме у шведському Мальме. Співачка оголосить бали національного журі України в прямому ефірі гранд-фіналу, який відбудеться 11 травня.

Артистка буде оголошувати бали національного журі вперше після перемоги з піснею “1944” на Євробаченні у 2016 році. Тоді пісенний конкурс також приймала Швеція.

“Євробачення — це дивовижна річ. Це навіть більше ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся при нагоді. Тут така історія, в яку ти, якщо вже раз потрапив — уже стаєш його частиною. Тому бути речницею цьогоріч — це також для мене особливо. Хоча у багатьох ролях доводилося вже побувати за ці сім років, але оголошувати оцінки від власної країни — це буде мій перший такий досвід”, – зазначила Джамала.

Вона назвала свою роль цьогоріч великою відповідальністю та побажала всім учасникам успіху, і зауважила, що головне — “бути зібраним”.


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