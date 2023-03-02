“Диверсанти” у Брянській області. Що відомо на даний момент

“У Брянську область проникла група диверсантів” – така інформація почала поширюватися російськими ЗМІ та телеграм-каналами вдень 2 березня. Офіційно підтвердив її губернатор регіону Олександр Богомаз.

Спочатку йшлося про кілька обстрілів і атаку безпілотника. Пізніше стало відомо про захоплення заручників.

“Диверсійно-розвідувальна група проникла з території України до прикордонного села Любечани”, – розповів Олександр Богомаз. Під обстріл потрапила машина. За словами голови Брянської області, одна людина загинула. 10-річна дитина отримала поранення.

У телеграм-каналах почала поширюватися інформація про те, що поранену дівчинку доправили до лікарні, проте нібито вона померла. Пізніше це було офіційно спростовано. Так, ТАРС із посиланням на уряд регіону повідомив про те, що дитина перебуває у стаціонарі та отримує медичну допомогу.

Олександр Богомаз також повідомив про те, що атаковані села Сушани та Ломаківка. Спочатку йшлося про атаку безпілотника та пошкодження житлових будинків.

“Атака диверсантів” припала на два села – Любечани та Сушани, повідомив ТАРС. Обидва знаходяться у Климівському районі Брянської області. За даними РИА Новости, до шести осіб, які перебували у місцевому магазині, опинилися у заручниках у селі Любечани. ТАРС також повідомила про захоплення мирних жителів.

До операції з ліквідації диверсантів підключили ФСБ. Згідно з офіційним повідомленням спецслужби, у Климівському районі спільно працюють Федеральна служба безпеки та Міноборони. Інші подробиці операції не повідомляються.

Інформація про те, що диверсанти обстріляли шкільний автобус, не підтвердилася. Як нагадало РИА Новости з посиланням на слова вріо заступника губернатора регіону, наразі школярів у прикордонних районах переведено на дистанційку — діти займаються вдома.

Крім того, за словами чиновників, групі диверсантів не вдалося зайти на територію шкіл регіону. «Освітні установи ніяк не торкнулися», — йшлося у повідомленні.

Губернатор Курської області Роман Старовойт 2 березня також розповів про обстріл. За його словами, було зафіксовано п’ять прильотів. Поранених виявилося двоє, обидва чоловіки. Один із них помер до приїзду лікарів. Другий був доставлений до стаціонару у стані середнього ступеня важкості.

«За попередньою інформацією, пошкодження уламками отримали три домоволодіння. Остаточна ясність з’явиться після обходу подомів», — додав Старовойт.

Тим часом відповідальність за атаку в Брянській області взяв на себе якийсь «Російський Добровольчий Корпус».

«Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про «українські ДРГ», які вбили дітей, взяли заручників, але водночас спішно пішли і таке інше.

Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.

P.S. Трохи згодом ми поділимося з вами фільмом-спростуванням про наші пригоди», — йдеться у повідомленні в телеграм-каналі корпусу.

«Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…», — написав радник Офісу президента України Михайло Подоляк у Твіттері.