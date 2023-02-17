Директор Russia Today отримав тюремний строк

За матеріалами СБУ тюремний строк отримав директор Russia Today Антон Красовський, який закликав до геноциду українців.

“У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали.

Красовському призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями осудних статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

“Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності”, – заявили у спецслужбі.