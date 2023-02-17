Кримінал

Директор Russia Today отримав тюремний строк

17 Лютого 2023 14:21
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сбу

За матеріалами СБУ тюремний строк отримав директор Russia Today Антон Красовський, який закликав до геноциду українців.

“У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали.

Красовському призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями осудних статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

“Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності”, – заявили у спецслужбі.


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