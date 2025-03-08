Двоє ухилянтів під виглядом медиків намагалися потрапити до Румунії

На Закарпатті прикордонники та поліція зупинили автомобіль швидкої допомоги на одному з контрольних постів. Окрім водія, в машині були двоє осіб у формі медпрацівників, які не мали жодних відповідних документів, повідомляє Держприкордонслужба.

З’ясувалося, що водій працює у приватній медклініціі. За $ 1000 він погодився доставити чоловіків у прикордонну зону. Самі ж «пасажири» планували нелегально перетнути кордон із Румунією і мали заплатити організаторам по $ 11 000 кожен.

Втеча не вдалася: водієві оголосили підозру. Оперативники встановлюють усіх осіб, причетних до цієї незаконної схеми.