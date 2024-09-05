Суспільство

Двоє учнів та двоє вчителів загинуло через стрілянину в школі у США
5 Вересня 2024 07:30
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загиблі, сша
Ілюстративне фото / AP

В результаті масової стрілянини в середній школі Апалачі в місті Віндер, штат Джорджія, США двоє учнів і двоє вчителів загинули, дев’ятеро госпіталізовані. 

Про це пише CNN з посиланням на директора Бюро розслідувань штату Джорджія Кріса Хоузі 

Слідчі відпрацьовують “будь-які зачіпки щодо потенційних спільників стрілка, який брав участь у цьому інциденті”.

Підозрюваний, 14-річний учень школи Апалачі, та його батько минулого року були допитані правоохоронцями щодо “анонімних повідомлень в Інтернеті про погрози вчинити стрілянину в школі”, йдеться у спільній заяві ФБР Атланти та офісу шерифа округу Джексон. “Об’єкт заперечував, що погрожував в Інтернеті”, – зазначили відомства.

За даними CNN, ця стрілянина стала щонайменше 45-ю стріляниною в школах у 2024 році.


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