Двоє людей загинули в Буенос-Айресі під час святкування перемоги в ЧС

Після перемоги на ЧС у Катарі збірна Аргентини тріумфально повернулася на батьківщину та спробувала проїхати столицею на чемпіонському автобусі. Однак футболістів, здається, вийшло привітати одразу все місто, і пересуватися ним виявилося просто неможливо. Тому команду пересадили на гелікоптер і замість традиційного параду влаштували повітряний над ключовими точками Буенос-Айреса.

Празднование победы в чемпиоте мира вышло из под контроля: во время гуляний в Буэнос-Айресе погибли два человека, а сборную пришлось эвакуировать на вертолёте. pic.twitter.com/n2ZatAgvhq — Головне в Україні (@glavnoe_ua) December 21, 2022

Під час урочистостей один уболівальник загинув, впавши з даху, а інший отримав смертельну травму голови. Крім того, деякі фанати намагалися стрибнути прямо в автобус, що проїжджав, до футболістів з мостів і отримали травми.