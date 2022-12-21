Спорт

Двоє людей загинули в Буенос-Айресі під час святкування перемоги в ЧС

21 Грудня 2022 09:42
17
мундіаль

Після перемоги на ЧС у Катарі збірна Аргентини тріумфально повернулася на батьківщину та спробувала проїхати столицею на чемпіонському автобусі. Однак футболістів, здається, вийшло привітати одразу все місто, і пересуватися ним виявилося просто неможливо. Тому команду пересадили на гелікоптер і замість традиційного параду влаштували повітряний над ключовими точками Буенос-Айреса.

Під час урочистостей один уболівальник загинув, впавши з даху, а інший отримав смертельну травму голови. Крім того, деякі фанати намагалися стрибнути прямо в автобус, що проїжджав, до футболістів з мостів і отримали травми.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2022 11:34
7

На Буданова та Резнікова готувався замах – СБУ
21 Грудня 2022 10:12
90

У Бахмуті йдуть вуличні бої – британська розвідка
21 Грудня 2022 09:27
52

Понад добу горить об’єкт “Нафтогазу” в Ізюмському районі
21 Грудня 2022 09:11
45

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні
21 Грудня 2022 08:58
36

З 10-00 до 16-00 поїзди не зупинятимуться на станції Харківського метро “Університет”
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки