Харків

Двоє експоліцейських з Вовчанська перейшли на бік Росії

29 Жовтня 2022 12:51
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поліція, харків

За даними слідства, колишній поліцейський з логістики під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога. У квітні за пропозицією представників РФ обійняв посаду «старшини» у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Він їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримав форму, комп’ютерне обладнання і канцелярію для укріплення правоохоронної системи російського зразка.

Його колега — колишній оперуповноважений — також перейшов на бік ворога. Він обійняв однойменну посаду та контролював «громадський порядок», аби окупанти спокійно почували себе в місті.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).


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