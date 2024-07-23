Кримінал

Двом чиновникам київського метро повідомили про підозру через затоплення тунелів
23 Липня 2024 17:05
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київ, метро
Підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» - посадовцям столичного метрополітену повідомлено підозру у службовій недбалості / Фото Київська міська прокуратура

В.о. начальника КП «Київський метрополітен» і керівнику служби колії, тунельних споруд метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості через затоплення тунелів на “синій” гілці, повідомляє прокуратура.

Слідство встановило, що головний інженер і начальник служб колії, тунельних споруд і будівель не проводили огляд і обстеження тунелю, що в підсумку призвело до його руйнування 8 грудня. Експертизи засвідчили, що експлуатація тунелю була неналежна і не відповідала будівельним нормам.

Суд просять звільнити і відправити підозрюваних під домашній арешт.

Перевіряється причетність й інших чиновників, зокрема з КМДА.

Київська влада вважає обвинувачення безпідставними. Зокрема, у КМДА заявляють, що експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки.

За результатом проведених досліджень, підтверджено, що під час зведення конструкції тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також виявлено відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, зокрема розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лоткових блоків не відповідають проєктним.

Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі.

“Зважаючи на очевидний політичний тиск, «Київський метрополітен» наполягає на неупередженому розслідуванні і готовий до співпраці з правоохоронними органами. Разом із тим керівництво столичного метрополітену буде доводити безпідставність звинувачення у суді”, – йдеться у заяві КМДА.

Нагадаємо, восени минулого року було закрито шість станцій на синій гілці метро: Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром і Теремки.

Мерія тоді стверджувала, що виною тому порушення під час будівництва за часів Януковича.


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Двом чиновникам київського метро повідомили про підозру через затоплення тунелів
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