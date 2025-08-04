Двох росіян, звільнених із полону, вдруге захопили на фронті біля Вовчанська

Двоє російських військових, звільнених у червні в межах обміну полоненими, менше ніж за місяць знову потрапили в полон біля Вовчанська. Обидва були поранені ще у 2024 році, але після повернення в Росію не отримали ні лікування, ні реабілітації — їх одразу ж кинули назад на фронт.

Про це повідомили у проєкті «Хочу жить».

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Як повідомляють українські джерела, Сактаагай Шагаа з Туви підписав контракт із Міноборони РФ у грудні 2024 року. Без належної підготовки його відправили до 83-го мотострілецького полку. Уже в січні 2025-го він дістав поранення під час штурму Вовчанська та здався в полон. 20 червня його повернули в Росію за стамбульськими домовленостями, однак після короткого допиту у військовій частині під Москвою Шагаа знову опинився на фронті й 19 липня вдруге потрапив у полон.

Аналогічна історія трапилася з уродженцем Республіки Комі Дмитром Івановим. Він також без підготовки опинився на передовій біля Вовчанська, де 7 жовтня 2024 року вперше здався у полон після поранення. 9 червня 2025 року його обміняли, а вже 19 липня він знову був полонений на тому ж напрямку.

Зазначається, що в Росії полон не є підставою для звільнення зі служби, як це передбачено в Україні. Замість реабілітації чи повернення додому військових одразу знову відправляють на війну — незалежно від стану здоров’я чи попередніх травм.

“Якщо раніше нам писали родичі російських військовополонених із питаннями про передачу посилок до табору, то тепер їхні матері просять не змінювати їхніх дітей до закінчення бойових дій — адже вдома на них чекає лише смерть”, — йдеться в повідомленні.