Кримінал

Двох британців обвинувачують у допомозі російській розвідці

27 Квітня 2024 13:42
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провокації
Пожежа в промзоні на Стаффа-роуд у Лейтоні / Фото BBC

Двом британцям висунуто звинувачення у сприянні російським спецслужбам після підпалу пов’язаного з Україною підприємства в Лондоні, передає BBC.

Ділан Ерл, 20 років, з Елместхорпа в Лестерширі, і Джейк Рівз, 22 роки, з Кройдона, потрапили під слідство після пожежі на складі в східному Лондоні в березні.

Троє інших підозрюваних у причетності до пожежі були затримані за іншими звинуваченнями.

Розслідування ведуть співробітники контртерористичного відділу поліції.

Ерла обвинувачують у плануванні нападу на бізнес, а також у спробі вербування людей для надання матеріальної допомоги іноземній розвідувальній службі, шахрайстві та підпалі.

Рівз звинувачується в тому, що прийняв гроші, знаючи, що вони отримані від іноземної розвідувальної служби.

За версією обвинувачення, йдеться про ПВК “Вагнер”, яку очолював Євген Пригожин.

Розслідування пов’язане з великою пожежею, що спалахнула в березні на промисловій території на Стаффа-роуд у Лейтоні, яка, на думку обвинувачення, була організована з використанням каталізатора, такого як бензин.

В обвинуваченні не уточнюється, кому належать підприємства, що стали об’єктом нападу, але, судячи із записів у Companies House, це дві служби доставки посилок: Oddisey і Meest UK.

Вони належать Михайлу Приходьку, також відомому як Михайло Бойков, і його дружині Олені Бойковій, які живуть у Лондоні.

Нік Прайс, голова відділу по боротьбі з особливими злочинами і тероризмом CPS, сказав про містера Ерла: “Серед передбачуваних дій була участь у плануванні підпалу комерційної нерухомості, пов’язаної з Україною, у березні 2024 року”.

За його словами, Ерл “імовірно брав участь у діях, спрямованих проти підприємств, пов’язаних з Україною, щоб принести користь російській державі”.

Управління у справах Співдружності та розвитку закордонних справ (FCDO) викликало російського посла Андрія Келіна у зв’язку зі звинуваченнями.

Представник FCDO заявив, що Велика Британія, як і раніше, “глибоко стурбована звинуваченнями в організованій Росією шкідливій діяльності на території Сполученого Королівства”.


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