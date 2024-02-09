Дві години брехні: Центр стратегічних комунікацій спростував заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону

Російський диктатор Володимир Путін дав двогодинне інтерв’ю американському “журналісту” Такеру Карлсону. Диктатор традиційно повторив низку фейків про нашу країну та загарбницьку війну. В Україні спростували фейкові заяви Путіна.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій.

Теза: Мета СВО в Україні – “заборона усіляких неонацистських рухів”

Диктатор вчергове повторив, що мета так званої “спецоперації” в Україні – це денацифікація, “заборона усіляких неонацистських рухів”. Але він визнав, що мети поки не досягли.

“Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, у тому числі й буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все”, – сказав Путін.

Правда. “Неонацизм в Україні” – це вигадка російської пропаганди. Таким чином Москва намагається представити нашу країну як законну ціль для агресії, терору і знищення.

Теза: Війну можна було закінчити ще півтора року тому, але “Україна піддалася вимогам Джонсона”

Путін заявив, що нібито колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вмовив Україну продовжувати бойові дії.

Правда. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва примушувала Україну капітулювати, але цього не сталося.

Теза: Україну створив Ленін, а потім ще раз – Сталін

Російський диктатор повторив традиційний пропагандистський фейк про те, що нібито Україну створив Володимир Ленін. Але цього разу диктатор додав до Ленін ще й Сталіна.

“У Румунії та Угорщини теж частину територій забрали, і вони, ці території, увійшли до складу радянської України і досі там перебувають. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі – штучна держава, створена з волі Сталіна”, – сказав він.

Правда. Новітня українська держава була заснована не Леніним і Сталіним, а українським національним рухом – одночасно з Польщею, Литвою, Грузією і навіть самою Росією як республікою.

Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову радянську республіку.

Теза: В Україні йде “громадянська війна” між росіянами

“Українські солдати потрапили в оточення – це конкретний приклад із життя, бойові дії – наші солдати кричать їм: “Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!”. І раптом звідти російською, доброю російською кричать: “Росіяни не здаються!” – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни”, – сказав диктатор.

Правда. В Україні живе багато росіян, які є патріотами і захисниками української держави. Але наратив Путіна про “переслідування росіян в Україні” та “визволення” використовується для розпалювання війни.

Більше того, вираз “русские не сдаются” – добре відомий людям, знайом з російською культурою. Тому не дивно, що українські воїни могли обрати його для тролінгу росіян.

Теза: США потрібно “просто домовитись з Росією” і війна закінчиться

Путін маніпулював думкою про те, що нібито “американцям немає чим зайнятися”. Згадав про кордон з Мексикою, національний борг США.

“Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією?” – заявив диктатор.

Правда. Росія і Путін регулярно порушують всі домовленості й відмовляються виконувати міжнародні угоди, під якими стоїть підпис керівництва РФ. Зазначається, що здійснивши повномасштабний напад на Україну, росіяни порушили близько 400 міжнародних угод.