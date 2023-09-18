Суспільство

Дві фінські компанії постачали електроніку до РФ в обхід санкцій

18 Вересня 2023 18:30
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фінляндія, рф

Фінські компанії Luminor та Siberica в обхід санкцій постачали в Росію закордонну електроніку з березня минулого року.

Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Виконавчого директора зазначених фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти Росії, через що влада США внесла керовані ним фірми до антиросійського санкційного списку.

Злочинна діяльність здійснювалася з 18 березня 2022 року, повідомили у повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали в Росію закордонну електроніку.

На Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, Мінфін США наклав персональні санкції.

Питання про взяття Теміна під варту розглядатиметься у понеділок у районному суді Ітя-Уусімаа. Запит про взяття під варту направила митниця.


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