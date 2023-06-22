Суспільство

Два військових вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок,які призначались армії – ДБР

22 Червня 2023 11:59
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зсу, дбр

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох військовослужбовців, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, що призначалися української армії.

Про це повідомляє ДБР.

“Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

Його посібник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР”.

Цигарки були вилучені правоохоронними органами, а суд наклав на них арешт. Згодом цигарки будуть повернуті військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).


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