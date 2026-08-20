        Суспільство

        Літо не здає позицій: де 21 серпня температура сягне +37°

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2026 22:06
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        Фонтан біля Оперного театру у Харкові / Фото: Головне в Україні
        Фонтан біля Оперного театру у Харкові / Фото: Головне в Україні

        У п’ятницю, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода — у більшості областей температура вдень підніметься до +35…+37 °C. Водночас на півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Вночі температура по країні становитиме +15…+20 °C. Вдень на південному сході прогнозують +30…+34 °C, а на решті території — сильну спеку до +35…+37 °С.

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        Опадів у більшості регіонів не очікується. Лише у північній частині України вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

        Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с.

        На Київщині вночі прогнозують +15…+20 °C, вдень +35…+37 °C. Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. У столиці очікується суха спекотна погода. Вночі температура становитиме +18…+20 °C, вдень близько +35 °C.

        Погодна мапа України на 21 серпня / Фото: Укргідрометцентр

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