Суспільство

Два дрони ЗСУ атакували Морський нафтовий термінал в Феодосії

10 Листопада 2023 08:56
читать на русском →
зсу, крим, дрони

У ніч на 10 листопада два безпілотники літакового типу спробували атакувати Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим), але були збиті. 

Про це повідомляє “База“.

За даними “Бази”, обидва дрони було збито російськими військовослужбовцями зі стрілецької зброї.

Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази. 

Другий дрон упав на території нафтобази і під час падіння він здетонував. У результаті було пошкоджено металеву конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій.

За попередніми даними, постраждалих немає.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Листопада 2023 10:50

ГУР підтвердило ураження російських катерів у Криму: подробиці 
10 Листопада 2023 09:22

У Криму пошкоджено два десантні катери 
10 Листопада 2023 07:17

Окупанти повідомили про вибухи в Криму
9 Листопада 2023 19:52

Під Харковом будують підземну школу
9 Листопада 2023 19:21

Упродовж доби окупанти атакували на семи напрямках, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки