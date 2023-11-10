Два дрони ЗСУ атакували Морський нафтовий термінал в Феодосії

У ніч на 10 листопада два безпілотники літакового типу спробували атакувати Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим), але були збиті.

Про це повідомляє “База“.

За даними “Бази”, обидва дрони було збито російськими військовослужбовцями зі стрілецької зброї.

Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази.

Другий дрон упав на території нафтобази і під час падіння він здетонував. У результаті було пошкоджено металеву конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій.

За попередніми даними, постраждалих немає.