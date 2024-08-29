Суспільство

Дурова звільнили з-під варти
29 Серпня 2024 07:09
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Павло Дуров
Павло Дуров / Facebook

Засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова звільнено з-під варти. Щоб вийти, він мав внести заставу у розмірі 5 млн євро.

Про це повідомляє Reuters.

Дуров покинув будинок суду у Парижі у супроводі охоронців на приватному автомобілі.

На відео, де Дуров сідає в автомобіль, чути запитання журналіста з проханням про коментар. Засновник Telegram його проігнорував.

Наразі Дурова взято під судовий нагляд: він буде зобов’язаний відзначатись у поліції двічі на тиждень.

Рішення суду було винесено через чотири дні після того, як уродженець Росії Дуров був заарештований в аеропорту під Парижем.

Поміщення справи під офіційне розслідування у Франції не означає провини і не обов’язково веде до судового розгляду, але вказує на те, що судді вважають, що у справі є достатньо підстав для продовження розслідування.

Розслідування може тривати роками, перш ніж буде передано до суду або відкладено, зазначає видання.


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