Політика

Дуда прокоментував присутність вагнерівців у Білорусі

28 Червня 2023 09:09
27
читать на русском →
дуда, білорусь, вагнер

Дуда назвав дуже серйозним питанням присутність ПВК “Вагнера” та її очільника Євгенія Пригожина у Білорусі та заявив, що воно вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Про це пише Onet з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди.

За словами Дуди, це одне з головних питань, яке, як він сподівається, лідери НАТО обговорять на Вільнюському саміті у липні.

“На мою думку, воно (перебування “вагнерівців” у Білорусі) потребує певних рішень. Важко сказати, чи вони будуть ухвалені під час майбутнього Вільнюського саміту, тому що це досить складно процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання”, – сказав Дуда.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Червня 2023 11:40
0

На Харківщині нацкомісія рекомендує перейменувати два великих міста
28 Червня 2023 11:14
11

Не тільки ППО: Литва передасть Україні БТР M113 та боєприпаси
28 Червня 2023 11:07
15

Вартість бензину та дизельного палива зросте протягом липня на 3-8 гривень
28 Червня 2023 10:12
72

Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”
28 Червня 2023 09:04
84

Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
усі думки