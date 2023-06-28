Дуда прокоментував присутність вагнерівців у Білорусі

Дуда назвав дуже серйозним питанням присутність ПВК “Вагнера” та її очільника Євгенія Пригожина у Білорусі та заявив, що воно вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Про це пише Onet з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди.

За словами Дуди, це одне з головних питань, яке, як він сподівається, лідери НАТО обговорять на Вільнюському саміті у липні.

“На мою думку, воно (перебування “вагнерівців” у Білорусі) потребує певних рішень. Важко сказати, чи вони будуть ухвалені під час майбутнього Вільнюського саміту, тому що це досить складно процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання”, – сказав Дуда.