Дуда на Генасамблеї: війна в Україні не має перетворитися на заморожений конфлікт

Жорстока війна Росії проти України має припинитися, але не перетворитися на заморожений конфлікт. Варшава допомагала і продовжуватиме допомагати Києву у світлі російської агресії, а Росія повинна понести за це покарання.

Про це під час виступу на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив у вівторок президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський лідер, в результаті повномасштабної агресії Росії проти України сотні тисяч людей загинули чи отримали поранення, мільйони змушені були вдатися до втечі з власної країни, а сотні мільйонів по всьому світу стикаються з проблемами голоду і серйозних економічних катаклізмів. За його словами, агресія Росії принесла величезні глобальні проблеми, в результаті чого міжнародний порядок переживає серйозні випробування. Дуда підкреслив, що гуманітарні, матеріальні й екологічні втрати від цих варварських дій РФ складно підрахувати і вони лише збільшуються.

“Cвіт ніколи не стояв перед такими загрозами як сьогодні”, – підкреслив президент РП.

Він наголосив, що поляки добре знають: до миру не можна відноситися як до чогось, що само собою розуміється. І нагадав, що у вересні 1939 року німецький і російський агресори вторглися на територію Польщі, припинивши цим існування незалежної країни.

“Саме тому сьогодні ми розуміємо трагедію України краще, ніж будь-яка інша країна світу і трагедію інших країн, які зіткнулися із жахіттями війни”, – наголосив польський лідер.

Дуда підкреслив, що розпочинаючи війну проти України, Путін хотів відновити російську імперію, створити поділи у світі і зробити так, щоб Європа постійно залежала від енергоносіїв РФ.

“Але він нічого не досягнув і я впевнений, що він ніколи більше нічого не доcягне”, – підкреслив Дуда.

Президент РП нагадав, що у серпні 2008 році, під час російської агресії проти Грузії, тогочасний президент Польщі Лєх Качинський заявив у Тбілісі, що часи, коли росіяни хочуть, аби всі народи навколо них їм підпорядковувалися, давно минули.

“Сьогодні тут, в центральному офісі ООН, хочу ще раз підкреслити: ці часи ніколи не повернуться. Логіка завоювань, перекроювання кордонів силою, ігнорування законів, відмова Україні у праві на існування мають припинитися. Ця жорстока війна має припинитися і не перетворитися на заморожений конфлікт, а цього можна досягнути за рахунок повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, – наголосив польський лідер.

Як зауважив Дуда, сьогодні жертвою російської агресії є Україна, а завтра може бути будь-яка інша країна і це відбуватиметься, якщо країни не дотримуватимуться норм міжнародного права.

“Якщо злочини проти людяності замовчуються, то це породжуватиме відчуття безкарності і спонукатиме послідовників диктаторів повторювати ці злочини. Воєнні злочини в Україні є доказом цього і тому ми (Польща – ред.) задіяні в ініціативи, що мають на меті засудити Росію за грубі порушення міжнародного права”, – зазначив Дуда.

Він повідомив, шо Варшава активно підтримує ідею створення Спеціального міжнародного трибуналу проти Росії.

“За злочини треба понести покарання: ті, хто скоював злочини, мають бути покарані”, – констатував польський лідер.

Дуда також звернув увагу, що Росія продовжує вести інформаційну війну, намагаючись брехнею виправдати злочини проти українців. Він зауважив, що Росія намагається перетягнути на свій бік країни за рахунок викривлення реальності. Польський лідер підкреслив, що світ лише зараз починає “відкривати масштаби маніпуляції і дезінформації Росії”.

Він додав, що дуже часто дезінформація спрямована також і проти Польщі.

Дуда назвав “викривленою логікою” заяви деяких політиків, що війна затягується через те, що Україна отримує військову допомогу від країн Заходу.

“Це повністю викривлена логіка, це якби ми звинувачували людину в тому, що вона допомагає іншій людині захистити свій дім від грабіжника. Якщо хтось нападає на вашу домівку, то ви маєте право захищатися і сусіди не повинні залишатися осторонь. Україна повинна протидіяти агресії й ефективно відстоювати незалежність”, – підкреслив польський лідер.

Він додав, що Україні складно було би це робити без допомоги інших країн, у першу чергу США.