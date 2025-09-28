ДТП у Львові: в результаті лобового зіткнення Audi та Opel двоє людей у лікарні

У Львові ввечері 27 вересня сталося серйозне лобове зіткнення, внаслідок якого постраждали двоє людей. Аварія трапилася близько 20:30 на перехресті вулиць Городоцької та Патона, повідомили у поліції Львівської області.

У Львові 27 вересня зіткнулися Audi та Opel / Фото: НПУ

За попередніми даними, зіткнулися Audi E-Tron під керуванням 18-річного мешканця Львівського району та Opel Corsa, яким керував 28-річний львів’янин. Удар був настільки сильним, що обидві автівки зазнали значних пошкоджень.

Внаслідок ДТП водій Opel та його 29-річна пасажирка отримали травми й були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.