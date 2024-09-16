ДСНС презентувала навчальну гру для мобільних телефонів “Рятівничок”

Державна служба з надзвичайних ситуацій презентувала мобільну гру для дітей “Рятівничок”, яка розповість про правила пожежної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Гра розрахована на дітей 6-12 років, її можна скачати на IOS та Android. У застосунку можна переглянути навчальні відео та пройти 10 рівнів гри, кожен з яких навчає певних безпекових навичок.

Під час мініігор діти в ролі пожежників ліквідовують займання, евакуйовують людей та надють їм першу домедичну допомогу.

Завантажити гру можна на платформах IOS та Android.