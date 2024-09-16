Суспільство

ДСНС презентувала навчальну гру для мобільних телефонів “Рятівничок”
16 Вересня 2024 19:13
читать на русском →
діти, дснс
ДСНС презентувала навчальну гру "Рятівничок" / Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій презентувала мобільну гру для дітей “Рятівничок”, яка розповість про правила пожежної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Гра розрахована на дітей 6-12 років, її можна скачати на IOS та Android. У застосунку можна переглянути навчальні відео та пройти 10 рівнів гри, кожен з яких навчає певних безпекових навичок.

Під час мініігор діти в ролі пожежників ліквідовують займання, евакуйовують людей та надють їм першу домедичну допомогу.

Завантажити гру можна на платформах IOS та Android.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Вересня 2024 18:53

Зеленський провів Ставку: обговорили чотири питання
16 Вересня 2024 21:03

ВАКС визначив запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА
16 Вересня 2024 20:10

Італія готується передати Україні другу батарею ППО SAMP/T
16 Вересня 2024 19:47

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені
16 Вересня 2024 16:51

У Харкові вирує масштабна лісова пожежа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
усі думки