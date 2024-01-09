Суспільство

ДСНС розгорнула в Україні понад тисячу “Пунктів незламності”

9 Січня 2024 14:12
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дснс, пункт незламності

Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 1005 “Пунктів незламності”, з них 750 — на базі об’єктів рятувальної служби.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

“Що стосується ДСНС, то у нас розгорнуто 1005 “Пунктів незламності” на території держави від рятувальників. Близько 750 — це на базі об’єктів ДСНС. Зокрема, це пожежно-рятувальні й аварійно-рятувальні частини, 250 — це мобільні пункти незламності на базі наметів. Ще є пункти незламності на базі транспортних засобів”, — сказав Хорунжий.

За словами речника ДСНС, з початку функціонування цих “Пунктів незламності” було надано допомогу близько 640 тисячам людей.

Крім цього, речник ДСНС повідомив, що рятувальники підготували близько 1900 одиниць аварійно-рятувальної та спеціальної техніки до реагування на надзвичайні ситуації взимку.

Він додав, що для аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури у системі ДСНС є майже 2300 пересувних електростанцій, для того, щоб реагувати на наслідки негоди.


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