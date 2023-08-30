Суспільство

ДСНС повідомила про наслідки атаки на Київщину

30 Серпня 2023 08:43
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мвс, київ, ракетні обстріли, дснс

Через нічну атаку росіян дронами й ракетами у трьох районах Київської області були пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

Про це повідомляє МВС, ДСНС України.

“Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав’яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання”.

Усі пожежі ліквідовано.

Також МВС повідомило про пошкодження ще понад 6 приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та “шахедів” ще в одному із районів області.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь. 

Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. 


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