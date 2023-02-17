Кримінал

ДСНС повідомляє про руйнацію та пошкодження двох будівель у Харкові

17 Лютого 2023 07:50
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харків, ракетний удар

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 лютого поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України та Харківської області зокрема.

«Минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ОКР С-300, — по Харкову», — зазначили в Генштабі .

За наявною на даний момент інформацією, удари припали по Основянському району Харкова . Ворог цілився у об’єкти інфраструктури.

Як повідомили у ГУ ДСНС, за добу з 16 по 17 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. У Харкові – пошкоджень та руйнацій зазнали 2 нежитлових будівлі, йдеться у ранковому зведенні ДСНС.


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