Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю, – ЗМІ

Маріанну Буданову, дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело у розвідці.

Нагадаємо, що 28 листопада низка ЗМІ повідомила про отруєння дружини Буданова. За даними «Бабеля», після тривалого погіршення стану здоровʼя Маріанну госпіталізували. Співрозмовник видання в ГУР зазначив, що речовини, якими була отруєна Маріанна, не використовуються в побуті та військовій справі.

«Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — розповіло джерело.

Крім того, співрозмовники «Бабеля» підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення. Нині ведеться розслідування щодо ймовірної спроби вбивства дружини начальника Головного управління розвідки.

«Українська правда» з посиланням на джерела пише, що отруєння, ймовірно, сталося через їжу. Це виявили аналізи, які Маріанна здала через те що мала погане самопочуття.

«Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються», — повідомили джерела.