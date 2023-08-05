Суспільство

Дружина українського політика знялася для Playboy в металевому бікіні

5 Серпня 2023 11:07
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Дружина українського політика, яка пережила замах, прикрасила собою обкладинку Playboy для першого видання, надрукованого в Україні після початку війни.

Як пише Mirror, модель і телеведуча Ірина Білоцерковець зображена на обкладинці з пов’язкою на оці та в металевому бікіні. Лише через три дні після того, як Росія вторглася в Україну, машина Ірини була вражена кулями в Києві. Як дружина політика, який є помічником мера Києва Віталія Кличка, це розцінили як замах з боку проросійських сил. Її терміново доправили через кордон до лікарні в Берліні, де вона пройшла місяці термінового лікування та реконструктивної операції.

Говорячи журналу про те, коли вона вперше побачила себе в дзеркалі після лікування, вона сказала: «Відсутнє око, трубки стирчать всюди, волосся поголене після операції. Шви, шрами, рани всюди; я була просто монстром Франкенштейна».

Вона додала: «У мене більше не гарне обличчя, але решта мого тіла прекрасна».


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