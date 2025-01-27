У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг

З початку роботи центрів рекрутингу української армії понад 36 тисяч громадян отримали консультації. Серед них 8 053 особи стали кандидатами до Сил оборони – 20% з них — це жінки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Найвищий відсоток кандидаток зафіксовано в Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%) та Тернопільській (38%) областях.

Жінки займають різноманітні посади в армії: від штабних до медичних та бойових, зокрема, у сфері БПЛА. За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, це підтверджує, що військо надає рівні можливості для всіх, хто бажає долучитися до захисту країни.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади – 24%

бойові медики, медсестри, лікарі – 22%

спеціальності, пов’язані з БПЛА – 13%

кухарі – 12%

стрілецькі спеціальності – 6%

зв’язок та кібербезпека – 6%

психологи – 3%

Наразі в Україні працює 48 центрів рекрутингу, де надаються лише консультації без видачі повісток, а вся інформація зберігається конфіденційно.