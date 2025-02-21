Суспільство

Журнал Time назвав жінок 2025 року: хто потрапив до списку
21 Лютого 2025 13:08
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Журнал Time оприлюднив список “Жінка 2025 року “, до якого увійшли 13 видатних жінок. До переліку потрапили активістки, акторки, спортсменки, науковиці та лідерки у своїх сферах.

Серед них – 72-річна Жизель Пеліко з Франції, яка відкрито розповіла про сексуальне насильство, пережите від чоловіка, та надихнула тисячі жертв говорити про свій досвід. 

Аманда Зуравські стала символом боротьби за репродуктивні права у США після позову проти штату Техас через заборону абортів.

До списку потрапила акторка Олівія Манн, яка після діагнозу раку молочної залози публічно говорила про важливість профілактичних обстежень, та активістка з Гамбії Фату Бальдех, що відстоює заборону жіночого обрізання у своїй країні.

Ніколь Кідман отримала відзнаку за підтримку жінок-режисерок – з 2017 року вона взяла участь у 19 кінопроєктах, створених жінками.

Також відзначили спортсменок: гімнастку Джордан Чайлз і баскетболістку Айжу Вілсон, які привертають увагу до розвитку жіночого спорту та необхідності інвестицій у цю сферу.

Women of the Year – щорічна премія Time, що відзначає жінок, які змінюють суспільство, борються за права людини та сприяють позитивним змінам. Лауреатками стають представниці різних сфер – від політики до культури й спорту.


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