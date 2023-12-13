Політика

Дружина нардепа Бойка має квартиру у центрі Москви за 77 млн грн, – “Схеми”

13 Грудня 2023 09:30
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опзж

Віра Бойко, дружина народного депутата Юрія Бойка від забороненої партії “ОПЗЖ”, має квартиру в елітному районі Москви за 77 млн грн.

Про це пишуть журналісти “Схем” (проєкт “Радіо Свобода”).

“Журналісти “Схем” встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів. Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації)”, – йдеться у повідомленні.

Офіційно визначена кадастрова вартість, яку затверджують органи РФ, підтверджується фактичними ринковими цінами. Зазначається, що з оголошень про продаж квартир у цьому будинку відомо, що ціна за квадратний метр перевищує мільйон рублів. Житловий комплекс, відомий як “Ваш клубный дом”, оголошується як “елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі”.

Відомо, що у своїй декларації нардеп Юрій Бойко вказав, що вартість зазначеної нерухомості становить лише 2 мільйони 726 тисяч гривень. Сім’я Бойка придбала цю квартиру в Москві у 2006 році, всього за два місяці після того, як він був призначений міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича.

“В останній декларації, поданій Юрієм Бойком, його майновий стан вказаний на кінець 2022 року. Однак, те що відтоді його родина не продавала цю квартиру в Москві, а досі має її у власності, свідчить витяг з державного реєстру нерухомості РФ, який отримали “Схеми”, – додали журналісти.

Натомість журналісти звернулися до нардепа, проте він не відреагував на їх повідомлення.


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