Бойко пояснив свої слова про “радикалів”

Народний депутат України Юрій Бойко пояснив, кого саме він має на увазі під “радикалами”, згаданими у його нещодавньому відеозверненні.

У коментарі BBC News Україна він уточнив, що під “радикалами” розуміє ініціативи, які розпочалися за часів президентства Петра Порошенка.

За словами Бойка, тоді було запущено процеси зі зносу пам’ятників і перегляду гуманітарної політики, а також активізувалися “парамілітарні групи”, які, на його думку, вдавалися до “цькування громадян за мовною чи релігійною ознакою”. Політик стверджує, що такі явища й дії “вуличних активістів” тривають і нині по всій країні.

Коментуючи резонанс навколо свого відео, Бойко заявив, що він “зачепив болісну точку в суспільстві”.

На думку депутата, у період війни “неприпустимо” займатися знищенням пам’ятників чи боротьбою з минулим. Він також закликав не загострювати питання церкви й мови, бо це лише “розхитує суспільство”.

Нагадаємо, раніше Юрій Бойко опублікував ролик, у якому розкритикував перейменування міст, знесення пам’ятників, а також торкнувся мовних і релігійних питань. Його заява викликала значний суспільний резонанс, після чого Бойка викликали на допит до Служби безпеки України.

У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.