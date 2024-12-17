Політика

Бойко пояснив свої слова про “радикалів”
17 Грудня 2024 15:36
читать на русском →
опзж
Народний депутат Юрій Бойко / Фото: Верховна Рада України

Народний депутат України Юрій Бойко пояснив, кого саме він має на увазі під “радикалами”, згаданими у його нещодавньому відеозверненні.

У коментарі BBC News Україна він уточнив, що під “радикалами” розуміє ініціативи, які розпочалися за часів президентства Петра Порошенка.  

За словами Бойка, тоді було запущено процеси зі зносу пам’ятників і перегляду гуманітарної політики, а також активізувалися “парамілітарні групи”, які, на його думку, вдавалися до “цькування громадян за мовною чи релігійною ознакою”. Політик стверджує, що такі явища й дії “вуличних активістів” тривають і нині по всій країні.  

Коментуючи резонанс навколо свого відео, Бойко заявив, що він “зачепив болісну точку в суспільстві”.

На думку депутата, у період війни “неприпустимо” займатися знищенням пам’ятників чи боротьбою з минулим. Він також закликав не загострювати питання церкви й мови, бо це лише “розхитує суспільство”.

Нагадаємо, раніше Юрій Бойко опублікував ролик, у якому розкритикував перейменування міст, знесення пам’ятників, а також торкнувся мовних і релігійних питань. Його заява викликала значний суспільний резонанс, після чого Бойка викликали на допит до Служби безпеки України.

У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Грудня 2024 17:09

Україні не потрібні такі посередники, як Орбан, – Зеленський
17 Грудня 2024 18:39

Російські та північнокорейські війська третю добу інтенсивно наступають на Курщині, – Сирський
17 Грудня 2024 17:57

Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини
17 Грудня 2024 15:51

Контррозвідка СБУ затримала “мисливців” на F-16
17 Грудня 2024 15:21

Генпрокуратура скерувала справу Тищенка до суду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки