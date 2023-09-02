Другим ударом по м. Середина-Буда окупанти вбили слідчого поліції

Внаслідок російського обстрілу міста Середина-Буда Сумської області поранено двох енергетиків, повідомив Офіс генерального прокурора України. Мінометний обстріл було здійснено близько 10.30 години з території РФ, снаряди потрапили у службовий автомобіль філії “Шосткинський РЕМ” АТ “Сумиобленерго”, зазначається в заяві.

Крім того, пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство, заявив Офіс генпрокурора. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, його веде Шосткінська окружна прокуратура. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ у Сумській області, зазначається далі.

Жертвою повторного удару по Середина-Буда став капітан поліції Руслан Фараонов, повідомив голова МВС України Ігор Клименко. 32-річний слідчий загинув, коли документував наслідки попереднього обстріла. У нього залишилася дружина та дві доньки.

“Прикордоння Сумщини щодня під вогнем росіян. Тільки за минулий тиждень зафіксовано 187 обстрілів, внаслідок яких загинуло 3 особи та ще 16 отримали поранення”, – зазначив Клименко.