        Суспільство

        Дрони СБУ вночі вразили 5 російських винищувачів на аеродромі “Саки”

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 13:42
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        Російська авіація на авіабазі "Саки" 10 серпня 2022 року після вибухів / Фото: MAXAR
        Російська авіація на авіабазі "Саки" 10 серпня 2022 року після вибухів / Фото: MAXAR

        У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України атакували військовий аеродром “Саки” в тимчасово окупованому Криму.

        Даний аеродром  є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі, наголошують в СБУ.

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        “Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн”, – йдеться у повідомленні.

        У результаті спецоперації також уражено склад авіаційного озброєння.

        “Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!”, – підсумували у СБУ.


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