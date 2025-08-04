Дрони СБУ вночі вразили 5 російських винищувачів на аеродромі “Саки”

У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України атакували військовий аеродром “Саки” в тимчасово окупованому Криму.

Даний аеродром є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі, наголошують в СБУ.

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“Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн”, – йдеться у повідомленні.

У результаті спецоперації також уражено склад авіаційного озброєння.

“Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!”, – підсумували у СБУ.