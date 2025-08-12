Дрони СБУ повторно вдарили по терміналу зберігання “Шахедів” у Татарстані (відео)

Вдруге за тиждень дрони СБУ атакували логістичний хаб, де зберігаються готові до використання “Шахеди”.

Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України, розповіли в СБУ.

Реклама

Реклама

Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

У СБУ повідомили, що повторна атака на цей об’єкт військово-промислового комплексу РФ спрямована на зменшення можливостей ворога для дронових атак по Україні. Такі спецоперації з ураження підприємств, що забезпечують російську армію озброєнням, триватимуть і надалі.

Попередній удар далекобійних безпілотників СБУ по цьому об’єкту відбувся 9 серпня.