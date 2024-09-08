Політика

Дрони підпалили ще одну паливну базу в Росії
8 Вересня 2024 19:24
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Бєлгород
У Бєлгородській області РФ після прильоту горять цистерни з паливом / Фото з відкритих джерел

Після удару українського дрона спалахнула пожежа на майданчику для зберігання палива в прикордонному районі Бєлгородської області. Про це повідомив губернатор області.

«ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі», – написав бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Волоконівський район межує з Україною, від нього до зони бойових дій у районах Вовчанська і Куп’янська – близько 30 км.

Останніми місяцями російські глави регіонів і військові після ударів українських дронів по нафтобазах та інших цілях незмінно пишуть, що на об’єкт нібито впали уламки збитого безпілотника. Цього разу губернатор Гладков обійшовся без такого виразу.


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