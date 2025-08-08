Дрони ГУР знищили новітню російську РЛС в Криму (відео)

Дрони підрозділу “Примари” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили в Криму одну з найцінніших російських радіолокаційних станцій — 98Л6 “Єнісєй”.

Про це повідомили в ГУР.

Рідкісна і дороговартісна РЛС “Єнісєй” входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 “Прометей”. Водночас ця система може використовуватися з ворожими комплексами С-400 “Тріумф”.

“Ураження “Єнісєя” — суттєвий удар по спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму”, — зазначають в розвідці.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли про успішне вогневе ураження російського десантного катера проєкту 02510 “БК-16” та знищення ворожих РЛС “Нєбо-СВУ”, РЛС “Подльот К-1” та РЛС 96Л6Е.