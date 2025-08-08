        Суспільство

        Дрони ГУР знищили новітню російську РЛС в Криму (відео)

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 17:05
        читать на русском →
        Російська РЛС "Єнісєй" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Російська РЛС "Єнісєй" / Фото ілюстративне: РосЗМІ

        Дрони підрозділу “Примари” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили в Криму одну з найцінніших російських радіолокаційних станцій — 98Л6 “Єнісєй”.

        Про це повідомили в ГУР.

        Реклама

        Рідкісна і дороговартісна РЛС “Єнісєй” входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 “Прометей”. Водночас ця система може використовуватися з ворожими комплексами С-400 “Тріумф”.

        “Ураження “Єнісєя” — суттєвий удар по спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму”, — зазначають в розвідці.

        Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли про успішне вогневе ураження російського десантного катера проєкту 02510 “БК-16” та знищення ворожих  РЛС “Нєбо-СВУ”, РЛС “Подльот К-1” та РЛС 96Л6Е.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини