Суспільство

Дрони ГУР знищили 3 літаки РФ, ще 5 було пошкоджено, – ЗМІ
21 Серпня 2024 17:15
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гур
МіГ-31К на авіабазі Саваслейка / Google Eath

Воїни ГУР атакували аеродром “Саваслейка” в Нижньогородській області РФ. Внаслідок цього знищено три літаки, а ще п’ять — зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як пише видання, 16 серпня, в результаті операції ГУР було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

Перед цим по аеродрому було завдано ще один удар – 13 серпня. Внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.

На момент удару 13 серпня на російському аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.


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