Дрони ГУР атакували єдиний у Росії гелієвий завод

Безпілотники Головного управління розвідки 11 серпня атакували “Оренбургский гелиевый завод” — єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі.

Про це повідомляє “Мілітарний” з посиланням на джерела в розвідці.

Завод розташований у місті Оренбург і виробляє гелій, який використовується у ракетобудуванні, космічній та авіаційній галузях та є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу.

“Оренбургский гелиевый завод” належить дочірній компанії “Газпрому” — ТОВ “Газпром переработка” і має потужність переробки близько 15 млрд кубометрів природного газу на рік.