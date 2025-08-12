        Суспільство

        Дрони ГУР атакували єдиний у Росії гелієвий завод

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 16:08
        Безпілотники Головного управління розвідки 11 серпня атакували “Оренбургский гелиевый завод” — єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі.

        Про це повідомляє “Мілітарний” з посиланням на джерела в розвідці.

        Завод розташований у місті Оренбург і виробляє гелій, який використовується у ракетобудуванні, космічній та авіаційній галузях та є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу.

        “Оренбургский гелиевый завод” належить дочірній компанії “Газпрому” — ТОВ “Газпром переработка” і має потужність переробки близько 15 млрд кубометрів природного газу на рік.


