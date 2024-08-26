Дрони атакували російський аеродром “Енгельс” 

26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95.

Про це повідомляє Baza.

У Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок – 38-поверхівку.

Факт нальоту дронів вранці у понеділок підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, “уламки” впали на будинок у житловому комплексі “Volga sky”. На сайті ЖК зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, а й “найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м.)”.

Від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі – 12 кілометрів

Бусаргіна: “Рано вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі”.

Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.