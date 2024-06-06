Суспільство

Дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовській області 

6 Червня 2024 07:12
пожежа, дрони, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

У ніч на четвер у Ростовській області РФ після серії вибухів виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. 

Про це повідомив місцевий Телеграм-канал “Это Ростов новости“, губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв.

Російські ЗМІ пишуть, що по заводу вдарили безпілотники.

Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони.

Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. На місці працюють служби екстреного реагування.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. 

Роботи було припинено через повторну атаку. 

Окрім цього, готується застосування пожежного поїзда.

О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м.  За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. 


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