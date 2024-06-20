Суспільство

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії
20 Червня 2024 09:17
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дрони, нпз
Пожежа на НПЗ / Російські ЗМІ

Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров повідомив про атаку дронів у двох округах.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, російські Telegram-канали.

Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає. 

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.


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