Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії

Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров повідомив про атаку дронів у двох округах.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, російські Telegram-канали.

Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.